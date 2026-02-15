Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Ingolf Schöniger und sein Team NSG SSC/RW Weißenfels gegen den FSV Barleben 1911 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 30 Besuchern auf dem Sportplatz Rot-Weiß Pl.2 geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Barleben mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Jaime Ian Kalkofen für Weißenfels traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Weißenfelser waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 23 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt – wieder durch Kalkofen.

Minute 23: NSG SSC/RW Weißenfels vorne dank zwei Treffern von Jaime Ian Kalkofen – 2:0

In der Spielminute 44 griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e.V. kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 45: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Kalkofen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der 71. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der 90. Minute gelang es Tim Schulze, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (90.). In Spielminute 90 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – FSV Barleben 1911

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Saedan (46. Klose), May (46. Heerdegen), Sturm, Wagner, Schulze, Buttlar, Brendel (72. Magul), Kalkofen (72. Perrey), Kuhles, Mertin (64. Menzel)

FSV Barleben 1911: Alexander – Winter (65. Schade), Meyer, Korbginski, Müller, Meyer, Fromme, Hein, Schröter, Mathiot, Günther

Tore: 1:0 Jaime Ian Kalkofen (6.), 2:0 Jaime Ian Kalkofen (23.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (45.), 4:0 Tim Schulze (90.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Felix Bartel, Moritz Schröder; Zuschauer: 30