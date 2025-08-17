Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 4:0 (3:0) ging der Haldensleber SC von Trainer Tino Krebs aus dem Spiel mit dem VfB Ottersleben vom Platz.

Haldensleben/MTU. Die 50 Besucher auf dem Sportplatz Jahn-Allee haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Haldensleber schlugen das Team aus Ottersleben mit 4:0 (3:0) deutlich.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Sebastian Riedner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Ottersleben steckte einmal Gelb ein (18.). Die Haldensleber legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jannes Michael Prokop der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (19.).

Minute 19: Haldensleber SC liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 20: Haldensleber traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Louis Neumann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Das Spiel endete bitter für die Magdeburger. In Minute 87 lenkte Julian Multhaupt den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Die Haldensleber sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB Ottersleben

Haldensleber SC: Krepp – Sulfrian, Hartmann, Neumann (65. Walther), Klein (65. Limburg), Teuchler (82. Okubazgi), Prokop (87. Petrochenko), Schnee, Riedner (82. Asfahale), Boege, Ahlfeld

VfB Ottersleben: Koch – Rüger, Raschauer (85. Neumann), Fadjinou, Lübke, Bogunski (77. Safdari), Niemann, Agte (46. Lieck), Multhaupt, Raschauer (46. Hintze), Yunashev (77. Kahn)

Tore: 1:0 Sebastian Riedner (5.), 2:0 Jannes Michael Prokop (19.), 3:0 Louis Neumann (20.), 4:0 Julian Multhaupt (87.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Bennet Kunze, Tobias Schläger; Zuschauer: 50