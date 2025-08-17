Der Haldensleber SC unter Leitung von Coach Tino Krebs feierte einen überlegenen Erfolg über den VfB Ottersleben mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Haldensleben/MTU. Die 50 Besucher auf dem Sportplatz Jahn-Allee haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Haldensleber schlugen die Gäste aus Ottersleben mit 4:0 (3:0) deutlich.

Gleich nach dem Anstoß schoss Sebastian Riedner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Ottersleben steckte einmal Gelb ein (18.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Jannes Michael Prokop den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (19.).

Haldensleber SC führt mit 2:0 – Minute 19

Der Siegeszug der Haldensleber brach nicht ab. Minute 20: Haldensleber traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Louis Neumann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Das Spiel endete bitter für die Magdeburger. In Minute 87 lenkte Julian Multhaupt den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Der Haldensleber SC rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB Ottersleben

Haldensleber SC: Krepp – Sulfrian, Schnee, Neumann (65. Walther), Klein (65. Limburg), Ahlfeld, Riedner (82. Asfahale), Teuchler (82. Okubazgi), Boege, Hartmann, Prokop (87. Petrochenko)

VfB Ottersleben: Koch – Yunashev (77. Kahn), Rüger, Multhaupt, Raschauer (85. Neumann), Lübke, Raschauer (46. Hintze), Agte (46. Lieck), Niemann, Fadjinou, Bogunski (77. Safdari)

Tore: 1:0 Sebastian Riedner (5.), 2:0 Jannes Michael Prokop (19.), 3:0 Louis Neumann (20.), 4:0 Julian Multhaupt (87.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Bennet Kunze, Tobias Schläger; Zuschauer: 50