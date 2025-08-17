Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 4:0 (3:0) ging der Haldensleber SC von Trainer Tino Krebs aus dem Spiel mit dem VfB Ottersleben vom Platz.

Haldensleben/MTU. Die 50 Besucher auf dem Sportplatz Jahn-Allee haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Haldensleber schlugen die Gäste aus Ottersleben mit 4:0 (3:0) deutlich.

Sebastian Riedner (Haldensleber SC) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB Ottersleben kassierte einmal Gelb (18.). Die Haldensleber legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jannes Michael Prokop der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (19.).

Haldensleber SC führt in Minute 19 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 20: Haldensleber traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Louis Neumann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Das Spiel endete bitter für die Magdeburger. In Minute 87 lenkte Julian Multhaupt den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Der Haldensleber SC rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB Ottersleben

Haldensleber SC: Krepp – Boege, Neumann (65. Walther), Schnee, Hartmann, Prokop (87. Petrochenko), Ahlfeld, Sulfrian, Teuchler (82. Okubazgi), Klein (65. Limburg), Riedner (82. Asfahale)

VfB Ottersleben: Koch – Agte (46. Lieck), Fadjinou, Raschauer (85. Neumann), Raschauer (46. Hintze), Multhaupt, Niemann, Bogunski (77. Safdari), Lübke, Rüger, Yunashev (77. Kahn)

Tore: 1:0 Sebastian Riedner (5.), 2:0 Jannes Michael Prokop (19.), 3:0 Louis Neumann (20.), 4:0 Julian Multhaupt (87.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Bennet Kunze, Tobias Schläger; Zuschauer: 50