Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 4:0 (3:0) ging der Haldensleber SC von Trainer Tino Krebs aus dem Kräftemessen mit dem VfB Ottersleben vom Platz.

Haldensleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 50 Besuchern auf dem Sportplatz Jahn-Allee geboten. Die Haldensleber waren den Gästen aus Ottersleben mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Sebastian Riedner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB Ottersleben kassierte einmal Gelb (18.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Jannes Michael Prokop (19.).

Haldensleber SC baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 19

Der Siegeszug der Haldensleber brach nicht ab. Minute 20: Haldensleber traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Louis Neumann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Das Spiel endete bitter für die Magdeburger. In Minute 87 lenkte Julian Multhaupt den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Der Haldensleber SC rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB Ottersleben

Haldensleber SC: Krepp – Schnee, Neumann (65. Walther), Ahlfeld, Riedner (82. Asfahale), Sulfrian, Prokop (87. Petrochenko), Hartmann, Teuchler (82. Okubazgi), Boege, Klein (65. Limburg)

VfB Ottersleben: Koch – Lübke, Multhaupt, Niemann, Fadjinou, Raschauer (85. Neumann), Raschauer (46. Hintze), Rüger, Bogunski (77. Safdari), Agte (46. Lieck), Yunashev (77. Kahn)

Tore: 1:0 Sebastian Riedner (5.), 2:0 Jannes Michael Prokop (19.), 3:0 Louis Neumann (20.), 4:0 Julian Multhaupt (87.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Bennet Kunze, Tobias Schläger; Zuschauer: 50