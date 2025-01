Für den Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen endete das Duell mit dem VfB Ottersleben am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 3:3 (0:0)-Punkteteilung.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen und der VfB Ottersleben haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (0:0).

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Max Yunashev für Ottersleben traf und eine Minute nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Wenzel Leuschner der Torschütze (53.).

53. Minute: VfB 1906 Sangerhausen liegt 0:2 zurück

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Ottersleben e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Niklas Reiber/Sangerhausen (65.), gefolgt von Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen) in Minute 82 und Joe Joycen Lehmann (VfB Ottersleben) in Minute 89. Spielstand 3:2 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.08.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Bereits zwei Spielminuten später konnte Lange (Sangerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sangerhausen erzielen (90.+1). Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – VfB Ottersleben

VfB 1906 Sangerhausen: Munzert – Bärwolf, Hegenbart, Raase (84. Bah), Bühling, Ehrich, Eis, Schütz, Ruppe, Reiber, Lange

VfB Ottersleben: Schliephake – Melzian, Schadenberg, Lehmann, Yunashev, Schädel, Leuschner (76. Kahn), Neumann, Hintze, Multhaupt (46. Hoffmann), Raschauer (84. Böer)

Tore: 0:1 Max Yunashev (46.), 0:2 Wenzel Leuschner (53.), 1:2 Niklas Reiber (65.), 2:2 Tim Lange (82.), 2:3 Joe Joycen Lehmann (89.), 3:3 Tim Lange (90.+1); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Fabrice Franz, Bernd Zander; Zuschauer: 45