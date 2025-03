Am 21. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erreichte der Gastgeber SG Dessau/Kochstedt gegen die VfB Germania Halberstadt ein 3:3 (3:2)-Unentschieden.

Timo Lange (SG Dessau/Kochstedt) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Halberstädter gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 26 wurde das Gegentor durch Cicce Lancine erzielt.

Tor Nummer drei schoss Lange für Dessau (28.). Die Partie blieb spannend. Leon-Joel Platz (Halberstadt) und Ebrima Sanneh (Dessau) trafen in Minute 32 und 45. Spielstand 3:2 für die SG Dessau/Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 21

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Platz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Halberstädter zu erreichen (85.).

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – VfB Germania Halberstadt

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Becker, Hajowsky (61. Krüger), Karbath, Sanneh, Dujakovic (53. Spielau), Hoffmann, Görsch (46. Zahrt), Loppnow (71. Khan), Lange, Saalmann

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Müller, Wenig, Naujoks (77. Karimov), Lancine, Prievitzer (70. Camara), Müller, Platz, Menge, Ucke, Schrader

Tore: 1:0 Timo Lange (9.), 1:1 Cicce Lancine (26.), 2:1 Timo Lange (28.), 2:2 Leon-Joel Platz (32.), 3:2 Ebrima Sanneh (45.), 3:3 Leon-Joel Platz (85.); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Noah Neise, Jordy Elia Paulick; Zuschauer: 36