Die VfB Germania Halberstadt A1 erzielte am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 31 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 31 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Stendal mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Niclas Vincent Naujoks für Halberstadt traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Arda Oguz den Ball ins Netz (41.).

VfB Germania Halberstadt A1 in Minute 41 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 51: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Matheo Stender ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Till Vinzelberg (Stendal) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Stendal erzielen (73.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Leopold, Behrens, Simon, Naujoks (65. Schrader), Oguz (71. Richter), Ucke, Lancine (83. Michl), Stemmler (83. Bönicke), Stender, Müller (46. Schneider)

1. FC Lok Stendal: Helmholz – Ziekau, Braunschweig (46. Loock), Wolff, Amiti (74. Koshyk), Handge (34. Stoll), Korbani, Lauck, Meinelt, Vinzelberg (74. Sawaneh), Lagemann

Tore: 1:0 Niclas Vincent Naujoks (30.), 2:0 Arda Oguz (41.), 3:0 Matheo Stender (51.), 3:1 Till Vinzelberg (73.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Matti Pieles, Roland Dr. Hiersemann; Zuschauer: 31