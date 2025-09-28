Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 40 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die NSG SSC/RW Weißenfels freuen.

Sangerhausen/MTU. Die 40 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen das Team aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän.

Gleich nach Spielstart schoss Noah Gabriel Schoder das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte zweimal Gelb (8.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Ramon Bühling den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

VfB 1906 Sangerhausen führt mit 2:0 – 49. Minute

In der 68. Minute musste der Schiedsrichter wieder handeln. Die NSG SSC/RW Weißenfels steckte einmal Gelb ein.

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Damien Halle (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 3:0 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Buchhorn, Halle, Ruppe, Bärwolf, Schremmer (65. Zarkua), Schütz, Bühling, Schoder (76. Al Bakri), Nicolai, Lange

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Almutaleb, Perrey, Heerdegen, Brendel (46. Magul), May, Kalkofen, Saedan, Sturm, Wagner, Kuhles

Tore: 1:0 Noah Gabriel Schoder (2.), 2:0 Ramon Bühling (49.), 3:0 Damien Halle (78.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Frank Liedicke; Zuschauer: 40