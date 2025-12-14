Ein 2:2 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB 1906 Sangerhausen und SG Union Sandersdorf am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Sangerhausen/MTU. Am Sonntag haben sich der VfB 1906 Sangerhausen und die SG Union Sandersdorf ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Patrick Menz (Könnern) drei Gelbe Karten an die Gäste (32., 39., 42.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Ben Grenzebach (VfB 1906 Sangerhausen) netzte in der 4. Minute der zweiten Halbzeit (49.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tobias Nitsche den Ball ins Netz (55.).

In der 74. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Sangerhausens Grenzebach konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Tim Hering wurde für Lennox Ruppe eingesetzt. Auf der Gastseite räumte Felix Herzel für Moritz Franzke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es der SG Union Sandersdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Moritz Franzke den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Sandersdorfer Team erzielte (90.+2).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Union Sandersdorf

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Ehrich, Halle, Schremmer, Bärwolf, Grenzebach, Lange (90. Nicolai), Bühling, Ruppe (87. Hering), Buchhorn, Schütz

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Koto'o Djouokou, Pätzke, Uhte, Mittmeier, Nitsche, Groh, Stagat, Herzel (82. Franzke), Wieczorek (51. Seide), Osterland

Tore: 1:0 Ben Grenzebach (49.), 1:1 Tobias Nitsche (55.), 2:1 Ben Grenzebach (77.), 2:2 Moritz Franzke (90.+2); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Andreas Grundmann, Sebastian Bosch; Zuschauer: 15