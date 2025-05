Ein 2:2 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Union 1861 Schönebeck und FSV Barleben 1911 am 27. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Schönebeck/MTU. Am Sonntag haben sich die Union 1861 Schönebeck und der FSV Barleben 1911 ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Nach gerade einmal 15 Minuten schoss Pascal Krietsch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Jason Dominik Hohlfeld (26.) erzielt wurde.

1:1 für Union 1861 Schönebeck und FSV Barleben 1911 – 26. Minute

Unentschieden. Schönebecks Leo Stockmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 27

Am Ende der Partie sollte es dem FSV Barleben 1911 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Hohlfeld den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Barleber Team errang (90.+3). In Spielminute 95 handelte sich die Union 1861 Schönebeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – FSV Barleben 1911

Union 1861 Schönebeck: Neumann (45. Krüger) – Tromski, Stockmann, Topfmeier, Wegener, Schreiber, Krietsch, Stojiljkovic, Pesla, Peine, Schäfer

FSV Barleben 1911: Franke – Holze, Fischer, Wettig (66. Weißenborn), Kempe (75. Beyer), Sonntag (21. Hoffmann), Christian, Dohms, Leinhos, Drynda, Hohlfeld

Tore: 1:0 Pascal Krietsch (15.), 1:1 Jason Dominik Hohlfeld (26.), 2:1 Leo Stockmann (80.), 2:2 Jason Dominik Hohlfeld (90.+3); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Leonard Grebe, Maximilian Port; Zuschauer: 30