Ein 2:2 (2:2)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SG Union Sandersdorf und SV Fortuna Magdeburg am 24. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Gleich nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Rocco Trettenbach das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Doch die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 29 wurde das Gegentor durch Lukas Radomski erzielt.

Unentschieden. Sandersdorfs Trettenbach konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.04.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 24

Der rettende Treffer für die SV Fortuna Magdeburg fiel kurz nach dem Seitenwechsel. Eine Minute nach Anstoß gelang es Oskar Zopf, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (90.+1). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Union Sandersdorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SV Fortuna Magdeburg

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mühlbauer (69. Behrens), Schinkel, Mittmeier, Wieczorek, Hartmann, Osterland, Ellwert, Nitsche, Körner, Trettenbach

SV Fortuna Magdeburg: Hoffmann – Zopf (87. Drizari), Radomski, Lenze, Rektorik, Rasuli (46. Starikovskiy), Kratzke, Nyarko (81. Bersiner), Barnau, Spurek (65. Kirchhoff), Rudolph

Tore: 1:0 Rocco Trettenbach (1.), 1:1 Lukas Radomski (29.), 2:1 Rocco Trettenbach (38.), 2:2 Oskar Zopf (45.+1); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Leipzig); Assistenten: Jan Bendicks, Danilo Hosang; Zuschauer: 73