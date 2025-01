Für den Gastgeber SG Dessau/Kochstedt endete das Spiel gegen die NSG SSC/RW Weißenfels am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 2:2 (1:0)-Punkteteilung.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Diedrich Thomas am Ende der ersten Halbzeit, als Jannik Görsch für Dessau traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Weißenfelser revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Leon Kopp erzielt.

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Dessauer den Ball in der 67. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 2:1 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.08.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Pablo Loppnow, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erreichen (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die NSG SSC/RW Weißenfels wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Dessau/Kochstedt sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – NSG SSC/RW Weißenfels

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Krüger, Görsch (46. Schwerdtfeger), Zahrt (77. Saalmann), Schmökel, Karbath, Sidorov (87. Haseloff), Akbari, Spielau (59. Y. Abdulkarim), Lange (64. M. Abdulkarim), Loppnow

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kopp, Kalkofen (87. Amolegbe), Buttlar, Schulze, Krämer, May, Hashimi (76. Almutaleb), Rothhoff, Kuhles, Heerdegen

Tore: 1:0 Jannik Görsch (36.), 1:1 Leon Kopp (52.), 1:2 Lennart Paul Krüger (67.), 2:2 Pablo Loppnow (74.); Schiedsrichter: Daniel König (Landsberg); Assistenten: Philip Bösenberg, Mark Ortmann; Zuschauer: 47