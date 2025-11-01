Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich der 1. FC Lok Stendal vor 26 Fußballfans über einen soliden 3:0 (3:0)-Sieg gegen den VfB Ottersleben freuen.

Stendal/MTU. Die 26 Besucher des Stadions am Hölzchen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler besiegten die Gäste aus Ottersleben mit 3:0 (3:0) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Mykyta Dimonenko für Stendal traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Stendaler legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Felix Meinelt der Torschütze (19.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

Minute 19: 1. FC Lok Stendal mit 2:0 Vorsprung

Schon vier Minuten später konnte Dimonenko (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (23.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. FC Lok Stendal sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Loock (58. Bordizhenko), Völzke (82. Paschke), Dimonenko, Lagemann (76. Sawaneh), Lauck, Wolff (73. Koshyk), Vinzelberg, Korbani, Meinelt, Schulze (82. Salem Merso)

VfB Ottersleben: Kieselbach – Bogunski (80. Hollritt), Raschauer, Pitschmann, Fadjinou (80. Raschauer), Niemann, Agte, Yunashev, Otremba, Michalzik, Rüger

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26