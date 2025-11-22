Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unfassbaren 8:1 (5:0) fegte das Team des 1. FC Lok Stendal die SV Fortuna Magdeburg am Samstag vom Spielfeld.

Stendal/MTU. 8:1 (5:0) in Stendal: Ganze acht Bälle hat das Team von Toralf Meier, der 1. FC Lok Stendal, am Samstag im Tor der Gäste aus Magdeburg untergebracht.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Philip Braunschweig für Stendal traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Johannes Lagemann den Ball ins Netz (7.).

1. FC Lok Stendal führt mit 2:0 – Minute 7

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Stendaler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Toralf Meier im gegnerischen Tor. Elias Wolff traf in Minute 20, Jakob Ziekau in Minute 33, Louis Lauck in Minute 40, Samed Amiti in Minute 62, Lagemann in Minute 67 und Danylo Koshyk in Minute 89. Spielstand 8:0 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Nach wenigen Momenten gelang es Altin Shaqiri, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (90.+1).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Fortuna Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Völzke (86. Salem Merso), Vinzelberg, Ziekau, Wolff, Lauck, Lagemann, Handge, Braunschweig (59. Koshyk), Amiti (81. Paschke), Loock (68. Sawaneh)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Nyarko, Böttcher (46. Anwaar), Meister (46. Gödecke), Lenze, Starikovskiy, Kirchhoff, Haitham Mahmoud, Tapsoba (60. Drizari), Czerwenka, Shaqiri

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (4.), 2:0 Johannes Lagemann (7.), 3:0 Elias Wolff (20.), 4:0 Jakob Ziekau (33.), 5:0 Louis Lauck (40.), 6:0 Samed Amiti (62.), 7:0 Johannes Lagemann (67.), 8:0 Danylo Koshyk (89.), 8:1 Altin Shaqiri (90.+1); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Fynn Lennox Hansen, Ferdinand Aue; Zuschauer: 19