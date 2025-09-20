Der 1. FC Lok Stendal unter Leitung von Coach Toralf Meier feierte einen deutlichen Erfolg über die Turbine Halle mit einem 5:1 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Stendal/MTU. 5:1 (3:0) in Stendal: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Toralf Meier, der 1. FC Lok Stendal, am Samstag im Tor der Gäste aus Halle untergebracht.

Gleich nach dem Anstoß schoss Philip Braunschweig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Die Stendaler legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Elias Wolff der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (2.).

1. FC Lok Stendal führt in Minute 2 mit 2:0

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle. In Minute 51 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Jakob Ziekau, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Stendaler sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Stoll, Völzke (65. Loock), Wolff, Korbani, Braunschweig (61. Dimonenko), Lagemann (80. Koshyk), Ziekau, Amiti (46. Schulze), Meinelt

Turbine Halle: Worch – Zaeske, Schischka (60. Fox), Hildebrandt (46. Saile), Sikora, Waschkowitz, Brandt, Sultanaliev (75. Natusch), Nordhausen, Sommer, Alassaf Alasaad (46. Só)

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34