Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich der 1. FC Lok Stendal vor 26 Zuschauern über einen soliden 3:0 (3:0)-Erfolg gegen den VfB Ottersleben freuen.

Stendal/MTU. Die 26 Besucher des Stadions am Hölzchen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen die Gäste aus Ottersleben mit 3:0 (3:0) souverän.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Mykyta Dimonenko für Stendal traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Felix Meinelt (19.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

1. FC Lok Stendal führt nach 19 Minuten 2:0

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Dimonenko den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (23.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Stendaler aber nicht mehr aufholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. FC Lok Stendal sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Meinelt, Vinzelberg, Lauck, Wolff (73. Koshyk), Schulze (82. Salem Merso), Loock (58. Bordizhenko), Völzke (82. Paschke), Lagemann (76. Sawaneh), Korbani, Dimonenko

VfB Ottersleben: Kieselbach – Fadjinou (80. Raschauer), Pitschmann, Bogunski (80. Hollritt), Rüger, Raschauer, Michalzik, Otremba, Niemann, Yunashev, Agte

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26