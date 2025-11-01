Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich der 1. FC Lok Stendal vor 26 Fußballfans über einen soliden 3:0 (3:0)-Erfolg gegen den VfB Ottersleben freuen.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Mykyta Dimonenko das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Die Stendaler legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Felix Meinelt der Torschütze (19.).

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

1. FC Lok Stendal mit 2:0 vorne – Minute 19

Nach wenigen Momenten gelang es Dimonenko, den Ball erneut ins Netz zu befördern (23.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Stendaler haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Dimonenko, Wolff (73. Koshyk), Loock (58. Bordizhenko), Meinelt, Korbani, Lauck, Lagemann (76. Sawaneh), Vinzelberg, Schulze (82. Salem Merso), Völzke (82. Paschke)

VfB Ottersleben: Kieselbach – Otremba, Pitschmann, Rüger, Raschauer, Bogunski (80. Hollritt), Michalzik, Fadjinou (80. Raschauer), Niemann, Yunashev, Agte

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26