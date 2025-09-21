Signifikant unterlegen zeigte sich der FSV Barleben 1911 in der Partie gegen den VfL Halle 96 I (U19) am vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:3).

Barleben/MTU. Auf dem Sportplatz Ebendorf wurden die Fans des FSV Barleben 1911 am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Tim Luca Alexander durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (0:3).

Schon kurz nach Spielstart schoss Hannes Thomas Unthan das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: In Minute 31 wurde das zweite Tor durch Lio Lorenz erzielt.

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Tim Luca Alexander musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Khalid (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 5:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – Teubner (88. Mendel), J. P. Meyer (65. Hoffmann), Günther, Müller, Resch, Korbginski (88. Rautmann), Fromme, Leon (80. Hutzler), J. L. Meyer (80. Winter), Bertram

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Rayko, Lorenz, Meyer, Onyedeke, Ugoh (46. Zabel), Danyi, Unthan (66. Witter), Prokein, Khalid, Heute

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35