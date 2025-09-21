Klar unterlegen zeigte sich der FSV Barleben 1911 im Spiel gegen den VfL Halle 96 I (U19) am vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:3).

Barleben/MTU. Auf dem Sportplatz Ebendorf wurden die Fans des FSV Barleben 1911 am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Tim Luca Alexander durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (0:3).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Hannes Thomas Unthan für Halle traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: In Minute 31 wurde das zweite Tor durch Lio Lorenz erzielt.

FSV Barleben 1911 hinkt 0:2 hinterher – Minute 31

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tim Luca Alexander. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es lief nicht gut für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Khalid, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 auszubauen (82.). Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – J. L. Meyer (80. Winter), J. P. Meyer (65. Hoffmann), Resch, Müller, Korbginski (88. Rautmann), Fromme, Leon (80. Hutzler), Teubner (88. Mendel), Bertram, Günther

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Ugoh (46. Zabel), Onyedeke, Rayko, Prokein, Unthan (66. Witter), Heute, Khalid, Lorenz, Danyi, Meyer

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35