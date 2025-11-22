Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am vergangenen Samstag war die NSG SSC/RW Weißenfels gegenüber der Turbine Halle machtlos und wurde mit 1:4 (0:2) vom Platz gefegt.

Weißenfels/MTU. Vor 44 Zuschauern hat sich das Team von Ingolf Schöniger mit 1:4 (0:2) gegen Halle eine Niederlage eingestehen müssen.

Tim Nordhausen (Turbine Halle) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Nick Josef Waschkowitz (25.) erzielt wurde.

NSG SSC/RW Weißenfels liegt 0:2 zurück – 25. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels musste einmal Gelb hinnehmen.Es sah nicht gut aus für die NSG SSC/RW Weißenfels. In Minute 58 gelang es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Nick Josef Waschkowitz traf für Halle in Minute 81. Spielstand 3:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Waschkowitz den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 ausbaute (87.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Turbine Halle

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen, Schulze, Klose, Perrey (65. Saedan), Buttlar (79. Skupin), Heerdegen, Kuhles, Brendel (74. Borkmann), Menzel (46. Mertin), Wagner

Turbine Halle: Worch – Brandt, Só (62. Obier), Heidelberger (46. Hohl), Waschkowitz, Saile, Ries, Hoffmann (69. Fox), Nordhausen, Schneider, Sikora (59. Zaeske)

Tore: 0:1 Tim Nordhausen (18.), 0:2 Nick Josef Waschkowitz (25.), 1:2 Henry Klose (58.), 1:3 Nick Josef Waschkowitz (81.), 1:4 Nick Josef Waschkowitz (87.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maik Berberich, Louis Rothe; Zuschauer: 44