Gräfenhainichen/MTU. Die Begegnung zwischen der JSG Gräfenhainichen und dem VfB 1906 Sangerhausen hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Sangerhausen auf und entschieden das Match schließlich mit 1:4 (0:0) für sich.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Theo Schulz (Kemberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die JSGer (56., 56.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Joel Schulze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (58.). Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tim Lange den Ball ins Netz (68.).

JSG Gräfenhainichen und VfB 1906 Sangerhausen – 1:1 in Minute 68

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Sangerhausens Jannes Göbel konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus JSG. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 10 (88.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 24

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Moritz Grosse, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 auszubauen (90.+6).

Aufstellung und Statistik: JSG Gräfenhainichen – VfB 1906 Sangerhausen

JSG Gräfenhainichen: Walther – Gebele (79. Thomae), Schulze, Simon, Hille (63. Tran), Rieschick (46. Band), Neuwirth, Bui, Szulcek, Karbe, Noack

VfB 1906 Sangerhausen: Munzert – Göbel, Grosse, Eis, Ruppe, Lange, Bärwolf, Stödter (72. Kurotschkin), Schütz, Zarkua, Raase

Tore: 1:0 Joel Schulze (58.), 1:1 Tim Lange (68.), 1:2 Jannes Göbel (70.), 1:3 Tim Lange (88.), 1:4 Moritz Grosse (90.+6); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Wilhelm Jahn, Maurice Friedeck; Zuschauer: 36