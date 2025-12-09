Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem FSV Barleben 1911 am Dienstag nicht, als er sich vor 50 Zuschauern mit 1:4 (0:3) gegen den Haldensleber SC geschlagen geben musste.

Louis Neumann (Haldensleber SC) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Haldensleber waren aber noch nicht fertig: In Minute 28 wurde ein weiteres Tor durch Lenny Joshua Boege erzielt.

FSV Barleben 1911 liegt 0:2 zurück – 28. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Boege konnte in Minute 31 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 57 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Sören Ahlfeld den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (76.). Damit war der Triumph der Haldensleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911: T. T. Meyer – J. L. Meyer, Leon, Teubner, Günther, Hoffmann (55. Schröter), Bertram, J. P. Meyer (77. Hein), Fromme, Korbginski (55. Wosahlo), Resch

Haldensleber SC: Krepp – Hartmann, Prokop, Boege, Neumann (71. Okubazgi), Grmay (52. Madaus), Klein, Ahlfeld, Sulfrian (62. Fölsch), Thal (52. Schürmann), Wilken (62. Teuchler)

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 0:2 Lenny Joshua Boege (28.), 0:3 Lenny Joshua Boege (31.), 1:3 John Poul Meyer (57.), 1:4 Sören Ahlfeld (76.); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Paul van der Velde, Nils Lehmann; Zuschauer: 50