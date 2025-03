Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimbonus half der Union 1861 Schönebeck am Sonntag nicht, als sie sich vor 40 Fans mit 1:3 (1:0) gegen die VfB Germania Halberstadt geschlagen geben musste.

Schönebeck/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Schönebeck eine Niederlage gegen die VfB Germania Halberstadt schlucken. 1:3 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Pascal Krietsch (Union 1861 Schönebeck e.V.) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Halberstädter revanchieren: In Minute 66 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Moritz Benjamin Müller erzielt.

Union 1861 Schönebeck Kopf an Kopf mit VfB Germania Halberstadt – 1:1 in Minute 66

Unentschieden. Halberstadts Devin Günther konnte seinem Team in Minute 81 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Am Ende des Duells sollte es der VfB Germania Halberstadt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Leon-Joel Platz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (90.+3). Damit war der Erfolg der Halberstädter gesichert.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – VfB Germania Halberstadt

Union 1861 Schönebeck: Neumann – Schäfer, Peine (79. Wölfer), Wegener, Stojiljkovic, Tromski, Moritz, Topfmeier, Stockmann, Krietsch, Pesla

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Schrader (77. Camara), Simon (26. Koskela), Platz, Naujoks, Menge, Lippoldt (49. Prievitzer), Günther, Lancine (89. Karimov), Müller, Müller

Tore: 1:0 Pascal Krietsch (21.), 1:1 Moritz Benjamin Müller (66.), 1:2 Devin Günther (81.), 1:3 Leon-Joel Platz (90.+3); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 40