Für den Gastgeber Turbine Halle endete das Spiel gegen den VfL Halle 96 I (U19) am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Turbine Halle und VfL Halle 96 I (U19) ist gleichauf geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits gut in Gange, als Lennox Sikora für Halle traf und in Spielminute 63 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Minute 76 Turbine Halle auf Augenhöhe mit VfL Halle 96 I (U19) – 1:1

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Karl-Luis Bärwald (Halle) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle erzielen (76.). Die Hallenser sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – VfL Halle 96 I (U19)

Turbine Halle: Nuding – Waschkowitz, Schischka, Obier (55. Nordhausen), Ries, Só, Schneider (62. Sikora), Canabate Kasparek, Sommer (36. Hohl), Brandt, Saile

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Heute (65. Omoike), Roschig, Khalid (85. Zabel), Bärwald, Onyedeke, Rayko, Lorenz (65. Kaiser), Unthan, Meyer, Prokein

Tore: 1:0 Lennox Sikora (63.), 1:1 Karl-Luis Bärwald (76.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Felix Bartel; Zuschauer: 110