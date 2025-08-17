Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Turbine Halle und VfL Halle 96 I (U19) am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Halle/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen der Turbine Halle und dem VfL Halle 96 I (U19) mit einem Unentschieden.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut angelaufen, als Lennox Sikora für Halle traf und in Spielminute 63 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Turbine Halle Kopf an Kopf mit VfL Halle 96 I (U19) – 1:1 in Minute 76

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Karl-Luis Bärwald (Halle) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle erzielen (76.). Die Turbine Halle rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – VfL Halle 96 I (U19)

Turbine Halle: Nuding – Brandt, Ries, Waschkowitz, Saile, Obier (55. Nordhausen), Só, Sommer (36. Hohl), Schischka, Canabate Kasparek, Schneider (62. Sikora)

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Meyer, Khalid (85. Zabel), Lorenz (65. Kaiser), Rayko, Prokein, Onyedeke, Bärwald, Heute (65. Omoike), Roschig, Unthan

Tore: 1:0 Lennox Sikora (63.), 1:1 Karl-Luis Bärwald (76.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Felix Bartel; Zuschauer: 110