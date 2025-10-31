Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielte der Heimverein SV Fortuna Magdeburg gegen die VfB Germania Halberstadt A1 ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Mit einem Remis sind die SV Fortuna Magdeburg und die VfB Germania Halberstadt A1 am Freitag vom Platz gegangen. 42 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Stadion Schöppensteg Platz2.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Maximilian Fleck das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

SV Fortuna Magdeburg und VfB Germania Halberstadt A1 – 1:1 in Minute 80

Das rettende Tor für die VfB Germania Halberstadt A1 fiel 35 Minuten nach der Pause, als Finn Luca Stemmler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Halberstädter Team errang (80.). In Spielminute 95 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die SV Fortuna Magdeburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB Germania Halberstadt A1

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Kirchhoff (79. Starikovskiy), Mensing (90. Tapsoba), Telch (85. Shaqiri), Lenze, Böttcher (63. Al-Chuaibi), Rößner (63. Anwaar), Meister, Fleck, Czerwenka, Nyarko

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Leopold, Schürmann, Ucke, Rheinschmitt (81. Naujoks), Simon, Schrader, Stender (87. Leube), Lancine, Stemmler, Knoche (63. Schneider)

Tore: 1:0 Maximilian Fleck (27.), 1:1 Finn Luca Stemmler (80.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Leonard Grebe, Bendix Schulze; Zuschauer: 42