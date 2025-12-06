Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Stendal/MTU. Mit einem Remis sind der 1. FC Lok Stendal und der SV Arminia Magdeburg am Samstag auseinander gegangen. 25 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion am Hölzchen Pl. 4.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (45.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Johannes Lagemann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

1:1 im Duell zwischen 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg – 63. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Arminia Magdeburg kassierte einmal Gelb.

In Minute 63 fiel der finale Treffer der Partie. 18 Minuten nach der Pause gelang es Finn Scharfe, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (63.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Arminia Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Wolff, Lauck, Schulze (67. Amiti), Handge, Korbani, Braunschweig (74. Koshyk), Lagemann, Völzke (87. Loock), Vinzelberg, Ziekau (90. Sawaneh)

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Gerlach (79. Reka), Hättasch, Scharfe, Jakob, Kranz, Sperling (56. Stackfleth), May, Schoendube, Plexnies (56. Barth), Hering (37. Diener)

Tore: 1:0 Johannes Lagemann (50.), 1:1 Finn Scharfe (63.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Noah Benedict Ohrdorf, Dean Konrad Bittersmann; Zuschauer: 25