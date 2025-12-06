Am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielte der Heimverein 1. FC Lok Stendal gegen den SV Arminia Magdeburg ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Stendal/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem 1. FC Lok Stendal und dem SV Arminia Magdeburg mit einem Remis.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (45.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Johannes Lagemann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg – 1:1 in Minute 63

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV Arminia Magdeburg musste einmal Gelb hinnehmen.

Das rettende Tor für den SV Arminia Magdeburg fiel 18 Minuten nach der Halbzeitpause, als Finn Scharfe den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (63.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Arminia Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Völzke (87. Loock), Braunschweig (74. Koshyk), Vinzelberg, Wolff, Lagemann, Korbani, Ziekau (90. Sawaneh), Schulze (67. Amiti), Lauck, Handge

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Hättasch, May, Sperling (56. Stackfleth), Kranz, Jakob, Scharfe, Plexnies (56. Barth), Hering (37. Diener), Gerlach (79. Reka), Schoendube

Tore: 1:0 Johannes Lagemann (50.), 1:1 Finn Scharfe (63.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Noah Benedict Ohrdorf, Dean Konrad Bittersmann; Zuschauer: 25