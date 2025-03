Fußball-Verbandsliga A-Junioren: In der Partie am Sonntag war der VfB 1906 Sangerhausen gegenüber der NSG SSC/RW Weißenfels machtlos und wurde 0:3 (0:0) besiegt.

Sangerhausen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Andreas Bemmann. Der Trainer von Sangerhausen musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:0)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Jaime Ian Kalkofen das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (50.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Belal Elmi (61.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 23

Minute 61: VfB 1906 Sangerhausen liegt 0:2 zurück

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Alexander Reiche den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (89.). Damit war der Triumph der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Munzert – Schütz, Ruppe, Stödter (52. Bah), Göbel, Ehrich, Eis, Lange, Bühling, Bärwolf, Grosse (75. Zarkua)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen (70. Ohl), Reiche, May (76. Hashimi), Kopp, Almutaleb, Rothhoff, Florea (46. Kuhles), Elmi, Schulze, Kopp

Tore: 0:1 Jaime Ian Kalkofen (50.), 0:2 Belal Elmi (61.), 0:3 Alexander Reiche (89.); Zuschauer: 36