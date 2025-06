Burg/MTU. Vor 51 Zuschauern hat sich das Team von Stephan Geserick mit 0:3 (0:1) gegen Sandersdorf geschlagen geben müssen. Insgesamt acht Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Jonas Kasten (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Sandersdorf noch einen drauf: In Minute 66 wurde das zweite Tor durch Luca Steffen Pätzke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2024, 19.30 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 7

66. Minute: Burger Ballspiel Club 08 0:2 im Hintertreffen

Die Sandersdorfer wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumte Tyler Ryan Wieczorek für Nick Hartmann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 72 fiel der finale Treffer der Partie. 27 Minuten nach Anpfiff gelang es Nick Hartmann, den Ball ins Netz zu befördern (72.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: Burger Ballspiel Club 08 – SG Union Sandersdorf

Burger Ballspiel Club 08: Stöwesand – Fähse, Hufschläger, Krüger-Breßler (86. Rulff), Rusche, Weber, Geiler, Zelosko, Bäbenroth (90. Hummel), Baas, Monsch (54. Parpart)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Wieczorek (68. Hartmann), Osterland, Mittmeier, Uhte (81. Richter), Ellwert, Behrens (62. Pätzke), Mühlbauer (72. Körner), Trettenbach, Kasten, Schinkel

Tore: 0:1 Jonas Kasten (44.), 0:2 Luca Steffen Pätzke (66.), 0:3 Nick Hartmann (72.); Zuschauer: 51