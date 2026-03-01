Der VfL Halle 96 I (U19) hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die SG Union Sandersdorf mit 0:2 (0:0).

Halle/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Stephan Neigenfink mit 0:2 (0:0) gegen Sandersdorf geschlagen geben müssen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Levin Steffen Schneider (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 57, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

VfL Halle 96 I (U19) sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 90+1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Tobias Nitsche, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der VfL Halle 96 I (U19) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SG Union Sandersdorf

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Lorenz, Ugoh, Onyedeke, Hajdarpasic, Prokein, Unthan (79. Dietrich), Khalid (72. Heute), Roschig, Brumme, Krause (84. Omoike)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Schneider (80. Mühlbauer), Mackowiak (62. Franzke), Nitsche, Seide, Osterland, Trettenbach, Wieczorek, Perl, Uhte

Tore: 0:1 Levin Steffen Schneider (57.), 0:2 Tobias Nitsche (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Fabian Stegner, Jonathan Quilitsch; Zuschauer: 45