Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimbonus half dem VfL Halle 96 I (U19) am Sonntag nicht, als er sich vor 45 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen die SG Union Sandersdorf verabschieden musste.

0:2 – VfL Halle 96 I (U19) verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SG Union Sandersdorf

Halle/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Stephan Neigenfink mit 0:2 (0:0) gegen Sandersdorf eine Niederlage eingestehen müssen.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Levin Steffen Schneider für Sandersdorf traf und in Spielminute 57 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

91. Minute: VfL Halle 96 I (U19) liegt 0:2 zurück

In der Nachspielzeit nutzte die SG Union Sandersdorf noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Tobias Nitsche (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SG Union Sandersdorf

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Hajdarpasic, Brumme, Unthan (79. Dietrich), Lorenz, Ugoh, Roschig, Prokein, Khalid (72. Heute), Krause (84. Omoike), Onyedeke

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mackowiak (62. Franzke), Nitsche, Groh, Trettenbach, Seide, Osterland, Perl, Schneider (80. Mühlbauer), Wieczorek, Uhte

Tore: 0:1 Levin Steffen Schneider (57.), 0:2 Tobias Nitsche (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Fabian Stegner, Jonathan Quilitsch; Zuschauer: 45