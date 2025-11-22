Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Spiel gegen den Haldensleber SC am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

0:0 – Unentschieden zwischen SG Union Sandersdorf und Haldensleber SC

Sandersdorf/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SG Union Sandersdorf und Haldensleber SC mit einem torlosen 0:0 (0:0). 41 Zuschauer waren im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2 live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 17.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Haldensleber SC

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Pätzke (61. Stagat), Wieczorek, Födisch, Schneider (76. Franzke), Groh, Nitsche, Seide, Uhte, Koto'o Djouokou, Mittmeier

Haldensleber SC: Krepp – Grmay, Prokop, Petrochenko, Boege, Madaus, Asfahale (46. Okubazgi), Ahlfeld, Fölsch (90. Schütze), Hartmann, Neumann

; Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Maximilian Schemainda, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 41