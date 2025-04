Für den Gastgeber SV Arminia Magdeburg endete das Duell mit der VfB Germania Halberstadt am 25. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Arminia Magdeburg und VfB Germania Halberstadt mit einem torlosen 0:0 (0:0). 35 Zuschauer waren auf dem Jahnplatz live dabei. Schiedsrichter Hossein Emir Alizadeh (Burg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem vier Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 25

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – VfB Germania Halberstadt

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Sheviakov, Uthe, Assner, Gerlach, Buschendorf, Schoendube, Zoschke, Reka, Scharfe, Kühl (46. Diallo)

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Ucke, Stender (46. Camara), Simon, Günther (45. Menge), Müller, Platz, Lancine, Müller, Müller (84. Karimov), Lippoldt

; Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Paul Tautenhahn, Christian Berthold; Zuschauer: 35