Halle/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Hallenser Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Partie gegen den 1. FC Magdeburg II. verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:1).

Ebenezer Baraka Biregey (VfL Halle 96) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Albert Frank Millgramm den Ball ins Netz (9.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 21

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Dario Borval wurde für Ebenezer Baraka Biregey eingesetzt und Albert Arzumanian für Achilleas Oikonomidis. Auf der Gastseite räumten Enis Bytyqi für Joonas Joachim Peter Frenzel und Albert Frank Millgramm für Stefan Korsch den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfL Halle 96 kassierte zweimal Gelb. Der 1. FC Magdeburg II. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Petrik Sander.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Stefan Korsch (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (84.).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – 1. FC Magdeburg II.

VfL Halle 96: Schmid – Oikonomidis (78. Arzumanian), Biregey (68. Borval), Lubsch, Pessel, Jagupov, Cabral, Bölke (78. Shubitidze), Korngiebel (90. Kurti), Racine, Shevtsov

1. FC Magdeburg II.: Kampa – Mergner, Pfennig, Birk, Kamm, Ceka, Bytyqi (15. Frenzel), Vogler, Millgramm (76. Korsch), Nadjombe, Chahed

Tore: 1:0 Ebenezer Baraka Biregey (1.), 1:1 Albert Frank Millgramm (9.), 1:2 Stefan Korsch (84.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Kai Kaltwaßer, Hannes Stein; Zuschauer: 147