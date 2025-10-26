Dem VfL Halle 96 gelang es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VFC Plauen mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 97 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Die 97 Besucher des Stadions am Zoo haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Plauen mit 3:0 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Jegor Jagupov (VfL Halle 96) netzte dann spät in Spielminute 77 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Joel Marks (86.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

VfL Halle 96 mit 2:0 vorne – 86. Minute

Am Ende der Partie sollte es dem VfL Halle 96 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Marks den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (90.+2). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden. Die Hallenser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VFC Plauen

VfL Halle 96: Schmid – Jagupov, Bölke (88. Rümpler), Pessel, Lubsch, Marks, Cabral, Haese, Oikonomidis, Kurti (64. Borval), Emmerich (72. Hentsch)

VFC Plauen: Pischon – De Moura Beal, Schubert (83. Eren), Eichie (70. Kämpfer), Profis, Habermann Passionoto, Limmer, Martynets, Haake, Sponer, Hussain (64. Plank)

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (77.), 2:0 Joel Marks (86.), 3:0 Joel Marks (90.+2); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Till Greve, Marco Semrau; Zuschauer: 97