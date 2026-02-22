Einen überragenden Sieg in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd errangen Luca Shubitidze und sein Team VfL Halle 96 gegen den FC Grimma – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (2:1) wider.

Halle/MTU. Gleich sechsmal hat der VfL Halle 96 am Sonntag gegen die Gäste aus Grimma eingenetzt. 6:1 (2:1) für die Hallenser.

Ludwig Bölke traf für den VfL Halle 96 in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Raimison Draiton Dos Santos den Ball ins Netz (24.).

Minute 24: VfL Halle 96 baut Führung auf 2:0 aus

Es lief nicht gut für den FC Grimma. In Minute 38 gelang es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Grimmaer zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Niclas Hüttig traf für Halle in Minute 60, Jegor Jagupov in Minute 66 und Niclas Hüttig in Minute 68. Spielstand 5:1 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Joel Marks, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:1 auszubauen (76.). Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der VfL Halle 96 sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – FC Grimma

VfL Halle 96: Stark – Bölke (72. Emmerich), Shoshi (63. Arzumanian), Haese, Marks, Pessel, Dos Santos (82. Racine), Jagupov, Lubsch, Rayko (72. Kurti), Hüttig (82. Cabral)

FC Grimma: Cap – Rieger, Bartsch, Janz, Kind (87. Schulze), Mattheus, Spreitzer (69. Rasser), Katzenberger (69. Kögler), Vogel, Werner (69. Seidl), Ziffert

Tore: 1:0 Ludwig Bölke (15.), 2:0 Raimison Draiton Dos Santos (24.), 2:1 Alexander Vogel (38.), 3:1 Niclas Hüttig (60.), 4:1 Jegor Jagupov (66.), 5:1 Niclas Hüttig (68.), 6:1 Joel Marks (76.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Jacob Slotta, Philipp Stolze; Zuschauer: 69