Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der VfL Halle 96 vor 97 Zuschauern über einen soliden 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den VFC Plauen freuen.

Halle/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum im Stadion am Zoo ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Hallenser gewannen souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Kontrahenten aus Plauen.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Luca Shubitidze, als Jegor Jagupov für Halle traf und in Spielminute 77 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Hallenser legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Joel Marks der Torschütze (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

VfL Halle 96 mit 2:0 vorne – 86. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der VfL Halle 96 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Marks (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Hallenser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VFC Plauen

VfL Halle 96: Schmid – Emmerich (72. Hentsch), Lubsch, Bölke (88. Rümpler), Haese, Oikonomidis, Kurti (64. Borval), Pessel, Cabral, Marks, Jagupov

VFC Plauen: Pischon – Limmer, Haake, Habermann Passionoto, De Moura Beal, Hussain (64. Plank), Sponer, Profis, Eichie (70. Kämpfer), Martynets, Schubert (83. Eren)

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (77.), 2:0 Joel Marks (86.), 3:0 Joel Marks (90.+2); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Till Greve, Marco Semrau; Zuschauer: 97