Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der VfL Halle 96 vor 97 Fußballfans über einen soliden 3:0 (0:0)-Sieg gegen den VFC Plauen freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 97 Besuchern des Stadions am Zoo geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Plauen mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Jegor Jagupov (VfL Halle 96) netzte dann spät in Spielminute 77 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Joel Marks (86.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Minute 86: VfL Halle 96 baut Führung auf 2:0 aus

Am Ende der Partie sollte es dem VfL Halle 96 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Marks den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (90.+2). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. Der VfL Halle 96 hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VFC Plauen

VfL Halle 96: Schmid – Lubsch, Haese, Bölke (88. Rümpler), Marks, Cabral, Pessel, Kurti (64. Borval), Oikonomidis, Emmerich (72. Hentsch), Jagupov

VFC Plauen: Pischon – Sponer, Haake, De Moura Beal, Schubert (83. Eren), Martynets, Limmer, Eichie (70. Kämpfer), Profis, Hussain (64. Plank), Habermann Passionoto

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (77.), 2:0 Joel Marks (86.), 3:0 Joel Marks (90.+2); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Till Greve, Marco Semrau; Zuschauer: 97