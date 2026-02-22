Der VfL Halle 96 unter Leitung von Coach Luca Shubitidze feierte einen deutlichen Erfolg über den FC Grimma mit einem 6:1 (2:1) in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie.

Halle/MTU. Sechsmal hat der VfL Halle 96 am Sonntag gegen die Rivalen aus Grimma eingenetzt. 6:1 (2:1) für die Hallenser.

Ludwig Bölke traf für den VfL Halle 96 in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Raimison Draiton Dos Santos den Ball ins Netz (24.).

VfL Halle 96 führt in Minute 24 mit 2:0

Es lief nicht gut für den FC Grimma. In Minute 38 gelang es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Grimmaer zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Niclas Hüttig traf für Halle in Minute 60, Jegor Jagupov in Minute 66 und Niclas Hüttig in Minute 68. Spielstand 5:1 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Joel Marks den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:1 verfestigte (76.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – FC Grimma

VfL Halle 96: Stark – Pessel, Marks, Dos Santos (82. Racine), Hüttig (82. Cabral), Bölke (72. Emmerich), Jagupov, Rayko (72. Kurti), Shoshi (63. Arzumanian), Lubsch, Haese

FC Grimma: Cap – Ziffert, Werner (69. Seidl), Mattheus, Vogel, Rieger, Janz, Katzenberger (69. Kögler), Bartsch, Kind (87. Schulze), Spreitzer (69. Rasser)

Tore: 1:0 Ludwig Bölke (15.), 2:0 Raimison Draiton Dos Santos (24.), 2:1 Alexander Vogel (38.), 3:1 Niclas Hüttig (60.), 4:1 Jegor Jagupov (66.), 5:1 Niclas Hüttig (68.), 6:1 Joel Marks (76.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Jacob Slotta, Philipp Stolze; Zuschauer: 69