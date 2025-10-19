Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem VFC Plauen am Sonntag nicht, als er sich vor 612 Fans mit 0:2 (0:1) gegen den FSV Budissa Bautzen geschlagen geben musste.

Plauen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Sedat Gören. Der Trainer von Plauen musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Bautzen beobachten.

Karl-Ludwig Zech (FSV Budissa Bautzen) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Minute 61: VFC Plauen mit 0:2 im Rückstand

In Minute 61 fiel der finale Treffer der Partie. 16 Minuten nach der Pause gelang es Felix Hennig, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 zu festigen (61.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 88 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Plauener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FSV Budissa Bautzen

VFC Plauen: Pischon – De Moura Beal, Schubert (46. Plank), Sponer, Tanriver, Limmer, Eichie (46. Kämpfer), Haake (71. Träger), Profis (85. Eren), Martynets, Winter (46. Hussain)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Zech (90. Noack), Käppler, Hentsch, Kloß (85. Schäller), Rohlik, Noack, Haustein (64. Orosz), Hennig, Gerhardi, Schröder

Tore: 0:1 Karl-Ludwig Zech (45.+2), 0:2 Felix Hennig (61.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Christian Schlömann, Carl Wundram; Zuschauer: 612