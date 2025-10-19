Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Sonntag war der VFC Plauen gegenüber dem FSV Budissa Bautzen machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Plauen/MTU. Das Match zwischen Plauen und Bautzen ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die erste Halbzeit verging ohne Treffer. Erst in der Nachspielzeit schoss Karl-Ludwig Zech das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Minute 61: VFC Plauen 0:2 im Hintertreffen

16 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Felix Hennig (Bautzen) den Ball über die Linie bringen (61.). Mit 2:0 gingen die Bautzener als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 88 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Plauener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FSV Budissa Bautzen

VFC Plauen: Pischon – Tanriver, Sponer, Profis (85. Eren), Winter (46. Hussain), Schubert (46. Plank), Haake (71. Träger), Martynets, De Moura Beal, Limmer, Eichie (46. Kämpfer)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hentsch, Rohlik, Schröder, Käppler, Noack, Haustein (64. Orosz), Gerhardi, Zech (90. Noack), Hennig, Kloß (85. Schäller)

Tore: 0:1 Karl-Ludwig Zech (45.+2), 0:2 Felix Hennig (61.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Christian Schlömann, Carl Wundram; Zuschauer: 612