Dem VFC Plauen gelang es am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. FC Lok Stendal mit 4:1 (0:1) zu besiegen. 475 Zuschauer waren live dabei.

Plauen/MTU. Im Spiel zwischen Plauen und Stendal am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 4:1 (0:1)-Sieg für die Gastgeber.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Philipp-Maik Witte für Stendal traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der 1. FC Lok Stendal kassierte einmal Gelb (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Plauener revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Johan Martynets erzielt.

Minute 52 VFC Plauen und 1. FC Lok Stendal im Gleichstand – 1:1

Beim 1:1 sollte es aber nicht bleiben. Plauen ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Victor Habermann Passionoto traf in der 58. Minute. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tyron Profis (Plauen) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 4:1 gingen die Plauener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Schubert, Michalek, Hussain (87. Träger), Haake (89. Limmer), Martynets (89. Burdusudis), Habermann Passionoto, Sponer, Winter (87. Wagner), Profis (87. Plank), De Moura Beal

1. FC Lok Stendal: Poser – Ilchenko, Schaarschmidt, Kaschlaw, Witte, Scheffler, Stark, Knoblich (74. Grigo), Buschke, Schulze, Masuth

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475