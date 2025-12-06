Der VFC Plauen sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Bischofswerdaer FV 1.

Plauen/MTU. Im Vogtlandstadion Hauptstadion haben 393 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem VFC Plauen und dem Bischofswerdaer FV 1 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Christine Weigelt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (27.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Matheus De Moura Beal den Gastgeber in Führung (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Bischofswerdaer FV 1

VFC Plauen: Schulze – Winter (55. Plank), Profis (85. Kämpfer), Schubert (85. Träger), Martynets, Michalek, Hussain (55. Limmer), Tanriver, Habermann Passionoto, Haake, De Moura Beal

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Goebel, Hofmann, Dolla (70. Hecker), Baudisch, Born, Bürger (83. Scholze), Rettig (75. Krautschick), Stopp (70. Sobe), Fromm, Reh

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (50.); Schiedsrichter: Christine Weigelt (Leipzig); Assistenten: Jennifer Steingräber, Gabriel Gmeiner; Zuschauer: 393