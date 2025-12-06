Der VFC Plauen errang am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Bischofswerdaer FV 1.

Plauen/MTU. Im Vogtlandstadion Hauptstadion haben 393 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem VFC Plauen und dem Bischofswerdaer FV 1 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Christine Weigelt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (27.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Matheus De Moura Beal den Gastgeber in Führung (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Bischofswerdaer FV 1

VFC Plauen: Schulze – Profis (85. Kämpfer), Michalek, Hussain (55. Limmer), Schubert (85. Träger), Haake, Winter (55. Plank), Martynets, Habermann Passionoto, Tanriver, De Moura Beal

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Dolla (70. Hecker), Goebel, Reh, Hofmann, Fromm, Born, Bürger (83. Scholze), Rettig (75. Krautschick), Baudisch, Stopp (70. Sobe)

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (50.); Schiedsrichter: Christine Weigelt (Leipzig); Assistenten: Jennifer Steingräber, Gabriel Gmeiner; Zuschauer: 393