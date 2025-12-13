Der VFC Plauen errang am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 475 Zuschauern einen klaren 4:1 (0:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Plauen/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der VFC Plauen nach einem klaren Rückstand den 1. FC Lok Stendal mit einem 4:1 (0:1) bezwungen.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Philipp-Maik Witte für Stendal traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der 1. FC Lok Stendal kassierte einmal Gelb (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Die Stendaler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Johan Martynets der Torschütze (52.).

1:1 im Duell zwischen VFC Plauen und 1. FC Lok Stendal – Minute 52

Spielstand 1:1. Das Plauener Team konnte weiter vorlegen und erlangte einen Vorsprung. Victor Habermann Passionoto versenkte den Ball in der 58. Spielminute. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der 1. FC Lok Stendal steckte noch einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Tyron Profis den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (82.). Damit war der Sieg der Plauener entschieden. Die Plauener haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Michalek, Winter (87. Wagner), Sponer, Martynets (89. Burdusudis), Habermann Passionoto, Haake (89. Limmer), Hussain (87. Träger), Profis (87. Plank), De Moura Beal, Schubert

1. FC Lok Stendal: Poser – Schaarschmidt, Kaschlaw, Stark, Knoblich (74. Grigo), Masuth, Ilchenko, Witte, Scheffler, Schulze, Buschke

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475