Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der VFC Plauen vor 475 Fußballfans über einen soliden 4:1 (0:1)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Plauen/MTU. Im Spiel zwischen Plauen und Stendal am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 4:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Philipp-Maik Witte (1. FC Lok Stendal) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal musste einmal Gelb hinnehmen (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Das Gegentor konnten die Plauener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Johan Martynets den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen VFC Plauen und 1. FC Lok Stendal – Minute 52

Spielstand 1:1. Das Plauener Team legte nochmal nach und errang einen Vorsprung. Victor Habermann Passionoto schoss und traf in der 58. Minute. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der 1. FC Lok Stendal kassierte noch einmal Gelb.

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Tyron Profis, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 auszubauen (82.).

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Profis (87. Plank), Schubert, Martynets (89. Burdusudis), Michalek, Winter (87. Wagner), Habermann Passionoto, Hussain (87. Träger), Haake (89. Limmer), De Moura Beal, Sponer

1. FC Lok Stendal: Poser – Witte, Stark, Scheffler, Knoblich (74. Grigo), Masuth, Kaschlaw, Schulze, Buschke, Ilchenko, Schaarschmidt

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475