Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem VFC Plauen ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Bischofswerdaer FV 1.

Plauen/MTU. Im Vogtlandstadion Hauptstadion haben 393 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem VFC Plauen und dem Bischofswerdaer FV 1 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Christine Weigelt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (27.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Matheus De Moura Beal den Gastgeber in Führung (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Bischofswerdaer FV 1

VFC Plauen: Schulze – Winter (55. Plank), Profis (85. Kämpfer), De Moura Beal, Hussain (55. Limmer), Habermann Passionoto, Haake, Martynets, Michalek, Schubert (85. Träger), Tanriver

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Baudisch, Fromm, Hofmann, Goebel, Reh, Rettig (75. Krautschick), Born, Bürger (83. Scholze), Dolla (70. Hecker), Stopp (70. Sobe)

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (50.); Schiedsrichter: Christine Weigelt (Leipzig); Assistenten: Jennifer Steingräber, Gabriel Gmeiner; Zuschauer: 393