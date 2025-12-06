Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den Bischofswerdaer FV 1 heimste der VFC Plauen am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Plauen/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen VFC Plauen und Bischofswerdaer FV 1 mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 393 Fußballfans waren im Vogtlandstadion Hauptstadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Christine Weigelt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (27.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Matheus De Moura Beal den Gastgeber in Führung (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Bischofswerdaer FV 1

VFC Plauen: Schulze – Hussain (55. Limmer), Schubert (85. Träger), Tanriver, De Moura Beal, Michalek, Winter (55. Plank), Habermann Passionoto, Haake, Profis (85. Kämpfer), Martynets

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Bürger (83. Scholze), Reh, Fromm, Stopp (70. Sobe), Rettig (75. Krautschick), Baudisch, Born, Goebel, Dolla (70. Hecker)

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (50.); Schiedsrichter: Christine Weigelt (Leipzig); Assistenten: Jennifer Steingräber, Gabriel Gmeiner; Zuschauer: 393